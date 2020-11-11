Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России по новой методике расчета на основе медианного дохода в 2022 году составит 13 394 рубля, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Если говорить о тех прогнозных показателях, которые заложены в бюджетном процессе, то расчет МРОТ на 2021 год составит 12 792 рубля, прогноз в 2022 году — 13 394 рубля, в 2023 году — 14 176 рублей. Все прогнозы по МРОТ основываются на прогнозируемых темпах экономического развития», — сказал Рязанский.

Сенатор добавил, что профсоюзы давно настаивали на том, чтобы темпы роста МРОТ привязали к средней медианной заработной плате. По оценке профсоюзов, средняя медианная зарплата более справедливо отражает темпы экономического развития в стране, чем средняя зарплата, так как существуют «высокозарплатные отрасли экономики». Рязанский также назвал новую методику расчет МРОТ более объективной и справедливой.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.