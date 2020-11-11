Платформа электронной коммерции Ozon и «Сбер» урегулировали разногласия и более не имеют взаимных претензий по соглашению о намерениях. Об этом ТАСС сообщили в Ozon и подтвердили в «Сбере».



«Ozon и «Сбер» разрешили разногласия, связанные с соглашением о намерениях, которое ранее было заключено между компанией, ее основными акционерами и СберБанком. Компании сообщают, что разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат. «Сбер» и Ozon продолжают развивать сотрудничество по различным направлениям», — сообщили в Ozon.

«Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению и связанных с ними выплат», — подтвердили в пресс-службе «Сбера».

Ранее Ozon Holdings PLC подала заявление о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением американских депозитарных расписок. В форме F-1 в частности было указано, что в сентябре 2020 года Ozon прекратил действие договора, заключенного между Ozon, основными акционерами и СберБанком. По условиям договора, в случае нарушения обязательств Ozon должен был выплатить 1 млрд рублей Сбербанку.

Ozon — российская компания e-commerce, основанная в 1998 году. В начале ноября онлайн-площадка подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует размещение на Nasdaq Global Select Market.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января — сентября 2020 года составил 121,6 млрд рублей с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. По данным газеты The Wall Street Journal , Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце 2020 года — начале 2021 года. По данным собеседников издания, Ozon оценивается в 3—5 млрд долларов.