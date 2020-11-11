Расчеты показывают, что богатые граждане недоплачивают по ставке 13% порядка 500 млрд рублей в год, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, они находят легальные способы минимизировать налоговые платежи.

Ранее Высшая школа экономики в отзыве на проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов предложила поднять подоходный налог до 20% и 24% для физических лиц, чьи доходы превышают 12 млн и 24 млн рублей в год, а также поднять налог на прибыль компаний до 24% или 30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.

«Вроде бы логично предлагают ученые Высшей школы экономики поднять ставку. Проблема заключается в том, что в России реально не плоская шкала налогообложения доходов физических лиц, а регрессивная. Абсолютное большинство действительно богатых людей, которые покупают шикарную недвижимость, в том числе за рубежом, яхты, люксовые автомобили, бриллианты, вовсе не платят в казну со своих доходов 13%. Они находят легальные способы минимизировать налоговые платежи. Расчеты показывают, что эти богатые граждане недоплачивают по ставке 13% порядка 500 миллиардов рублей в год», — сказал Фадеев.

По его мнению, предложение ученых ВШЭ никак не изменит такое положение дел. «Оно приведет к тому, что у нас будет не плоская и не прогрессивная шкала налогообложения. У нас будет «горбатая» шкала. Большинство граждан будет по-прежнему платить 13%, небольшое число обеспеченных — до 30%, а вот самых богатых это нововведение не затронет. Их платежи по-прежнему будут существенно меньше 13%», — отметил глава СПЧ.

Фадеев считает, что главная проблема заключается не в том, как увеличить налоговые платежи с «небедных плательщиков», чьи доходы открыты, а в том, как побудить самых богатых людей страны вносить в казну 13%. «Хотя, конечно, для граждан с годовым доходом 300 тысяч рублей годовой доход в десятки миллионов рублей кажется невероятным, но основной источник доходов для казны не в этой группе относительно богатых людей. Главная проблема заключается в том, как побудить самых богатых людей страны с многомиллиардными доходами вносить в казну хотя бы 13%. Представляется, что решение именно такой чрезвычайно актуальной задачи общество ждет от экономистов», — заключил глава СПЧ.