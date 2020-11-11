Налоговые каникулы для бизнеса продлеваются. О подписании соответствующего постановления сообщил на заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», — сказал он.

Глава Кабмина напомнил, что весной малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели из наиболее сильно пострадавших отраслей на полгода получили отсрочку по налогам и страховым взносам.



«Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года. Речь идет о тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок», — рассказал Мишустин.