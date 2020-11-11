ЦБ установил официальные курсы валют на 13 ноября.

Курс доллара повысился на 90,73 копейки, составив 77,1148 рубля (76,2075 рубля на 12 ноября). Курс евро увеличился на 76,36 копейки, до 90,8104 рубля (90,0468 рубля на 12 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 12:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,95 рубля (плюс 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 90,87 рубля (минус 7 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 76,8—77,45 рубля за доллар и 90,5—91,1 рубля за евро.