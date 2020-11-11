Платежный сервис «ЮMoney», который входит в экосистему СберБанка , поменял название юридического лица: ООО «Небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» стало ООО «Небанковская кредитная организация «Юмани». Об этом в «ЮMoney» сообщили в четверг, отметив, что данные изменения стали очередным шагом к окончательной смене бренда.

Изменения уже зафиксированы в ЕГРЮЛ и на сайте Банка России.

Компания 17 сентября этого года объявила о переименовании сервиса «Яндекс.Деньги» в «ЮMoney» ; платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменило название на «ЮKassa». До 15 декабря сервисы будут использовать старый и новый бренды, а после этой даты — только названия «ЮMoney» и «ЮKassa».

«Компания под новым названием продолжит развивать уже существующие продукты и сервисы, которые запускала под прежними брендами. Пользователи по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты . «ЮKassa» продолжит осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие полезные для бизнеса решения», — отмечается в релизе «ЮMoney».



Напомним, что летом этого года СберБанк и «Яндекс» объявили о «разводе» , предполагавшем выкуп «Яндексом» у Сбербанка доли в «Яндекс.Маркете», а Сбербанком — доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах». В июле Сбербанк стал единственным собственником «Яндекс.Денег» .