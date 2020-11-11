Доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредитов данного типа в сентябре 2020 года составила 9,5%, снизившись за год на 0,8 процентный пункт (п. п.). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Несмотря на последствия пандемии, доля «плохих» кредитов по кредитным картам пока находится на относительно невысоком уровне, отмечается в сообщении.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам были зафиксированы в Москве (6,4%), Ханты-Мансийском АО (8,1%), Санкт-Петербурге (8,2%), Московской области (8,7%) и Республике Татарстан (9,8%).

Наиболее существенное сокращение доли было отмечено в Алтайском крае (-3,3 п. п.), Иркутской области (-2,8 п. п.) и Республике Татарстан (-2,7 п. п.). В некоторых регионах доля кредитов с просрочкой по кредитным картам за прошедший год незначительно выросла, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. В этих субъектах РФ рост данного показателя составил 0,7 п. п. и 0,2 п. п. соответственно.