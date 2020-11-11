Министерство финансов РФ закрыло книгу по сбору заявок на два транша евробондов общим объемом в 2 млрд евро. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом размещения.

Доходность семилетнего транша еврооблигаций на 750 млн евро составит 1,125% годовых, 12-летнего транша на 1,25 млрд евро — 1,85% годовых. Ранее сообщалось, что совокупный спрос на евробонды Минфина РФ превысил 2,7 млрд евро.

В ходе сбора заявок ориентиры были снижены — первоначальный купон семилетнего транша составлял около 1,25% годовых, 12-летнего транша — около 2% годовых.

10 ноября Минфин РФ сообщил о выборе в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 года «ВТБ капитал», Газпромбанк и «Сбербанк КИБ».