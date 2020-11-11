Минфин планирует отменить НДС на золото с 1 января 2022 года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме НФА «Российский рынок драгоценных металлов».

Как отметил Моисеев, позиция бывшего главы ФНС и нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина заключалась в том, что отмена НДС на золото возможна только после того, как заработает система ГИИС ДМДК (государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий).

«Чем быстрее мы внедрим эффективную систему (Маркировки. — Прим.ред.), тем быстрее перейдем к вопросу об отмене НДС на золото. Я исхожу, я не обещаю, но я исхожу из того, что мы решим эту проблему, то есть НДС на золото будет отменяться с 1 января 2022 года, это наш план», — отметил Моисеев.

Замминистра добавил, что для отмены НДС нужно продемонстрировать правительству, что система маркировки работает без возможности для мошеннических схем.

Напомним, что пилотный проект маркировки ювелирной продукции в России начнется с 1 декабря 2020 года, в обязательном порядке он стартует 1 января 2021 года. С 1 июля 2021 оборот изделий без маркировки будет запрещен.