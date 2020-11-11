Международные резервы России на 6 ноября составили 587,6 млрд долларов против 584 млрд на 30 октября 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте ЦБ.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов увеличился на 3,6 млрд долларов.

Понижение показателя на 0,6% за неделю произошло «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», поясняется в комментарии регулятора.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что летом был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2019 год на 85,9 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года — примерно на 29,1 млрд.