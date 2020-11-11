Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с) — до 8,8 млн б/с, спрос на нефть ожидается на уровне 91,3 млн б/с, следует из ноябрьского отчета МЭА.

Агентство пересмотрело свою оценку падения спроса на фоне новостей о новых ограничительных мерах из-за второй волны заболеваемости коронавирусом. При этом, по оценке МЭА, вакцины от COVID-19 не помогут заметно улучшить ситуацию со спросом на нефть в 2021 году. «Пока слишком рано говорить о том, как и когда вакцины помогут вернуться к привычной жизни. Сейчас мы не прогнозируем значительного их влияния на спрос на нефть в первом полугодии 2021 года», — говорится в отчете.

В 2021 году МЭА ожидает восстановления спроса на 5,8 млн б/с — до 97,1 млн б/с, что все еще на 3 млн б/с меньше «доковидного» уровня 2019 года.

В МЭА указали, что коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре 2020 года снижались второй месяц подряд, хотя все еще превышали среднее значение за пять лет на 225 млн баррелей. Запасы нефти в развитых странах сократились на 19,7 млн баррелей, составив 3,192 млрд баррелей, отметили в агентстве. Несмотря на снижение второй месяц подряд, общий объем запасов нефти в сентябре был лишь на 51 млн баррелей ниже пиковых значений, зафиксированных в мае текущего года.

В III квартале 2020 года запасы нефти глобальные запасы нефти снизились на 0,8 млн баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре запасы нефти в США сократились на 8,4 млн баррелей, в Европе на 8,3 млн баррелей, в Японии — на 1,2 млн баррелей. Запасы в плавучих хранилищах в октябре снизились на 17,8 млн баррелей, до 156,3 млн баррелей.