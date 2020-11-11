Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предлагающий отменить обязательный аудит для субъектов малого предпринимательства. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом предлагается повысить финансовые критерии обязательного аудита, предусмотренные федеральным законом, соответственно: по выручке с 400 млн рублей до 800 млн рублей; по сумме активов бухгалтерского баланса — с 60 млн рублей до 400 млн рублей. Эта мера позволит освободить от обязательного аудита субъекты малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение, говорится в пояснительной записке.

Также законопроект предусматривает уточнение определения Кодекса профессиональной этики аудиторов, обеспечивающее полное раскрытие содержания данного документа, а также установление, что основой разработки Кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций является кодекс профессиональной этики, принимаемый Международной федерацией бухгалтеров.