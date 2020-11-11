Каждая вторая управляющая компания (УК) скрывает от граждан свои доходы и расходы — не выполняет обязанность размещать эту информацию в системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также не указывает количество домов в своем управлении, пишут «Известия» . Об этом сообщили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК), которое провело специальное исследование. Выяснилось, что из более 18 тыс. имеющих лицензии УК ни одна не заполнила информацию о площади домов в своем управлении, а также о своей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). Каждая пятая компания не размещает информацию о количестве домов в управлении и численности персонала.

Иногда УК намеренно завышают стоимость своих услуг и скрывают это от жителей, рассказал источник на рынке ЖКХ. Например, после банкротства одной из столичных компаний выяснилось, что она завышала тарифы на тепло, а также указывала в штате 100 человек персонала, хотя фактически работало значительно меньше людей.

По словам юристов, за неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ предусмотрены штрафы 5–10 тыс. рублей для должностных лиц и 30–50 тыс. рублей для компаний. Также допускаются просто предупреждения. Привлечь УК к ответственности можно только первые три месяца с момента нарушения. Если постановление о штрафных санкциях вынесено позже, его можно без труда оспорить в судебном порядке, отметили юристы.

Нужно радикально пересматривать перечень информации, которая заносится в систему — существенно его уменьшить и ввести новые пункты, считают эксперты. Также необходимо децентрализовать систему — в ГИС должны быть региональные вкладки, в которых вся информация будет доступна местным властям (сегодня доступ есть только у Минстроя). Нужно оптимизировать ГИС ЖКХ, упрощать ее, обучать персонал УК, пояснили эксперты.