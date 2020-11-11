Хоум Кредит Банк повысил ставки по некоторым рублевым вкладам .

Доходность депозита «12 месяцев Плюс» составит 4,3% (до этого — 3,9%), «18 месяцев Плюс» — 4,7% (вместо 4,3%), «24 месяца Плюс» — 5% (ранее — 4,6%), а «36 месяцев Плюс» — 5,4% годовых (прежде — 5%).

Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Кабинет Плюс» (от 1,5 млн рублей на 12 месяцев) открывается под 4,4% годовых (вместо 4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Все вклады можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей в течение 30 дней с даты заключения договора.