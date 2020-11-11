Изменения коснулись продуктов «12 месяцев Плюс», «18 месяцев Плюс», «24 месяца Плюс», «36 месяцев Плюс», «Кабинет Плюс».
Хоум Кредит Банк повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Доходность депозита «12 месяцев Плюс» составит 4,3% (до этого — 3,9%), «18 месяцев Плюс» — 4,7% (вместо 4,3%), «24 месяца Плюс» — 5% (ранее — 4,6%), а «36 месяцев Плюс» — 5,4% годовых (прежде — 5%).
Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Кабинет Плюс» (от 1,5 млн рублей на 12 месяцев) открывается под 4,4% годовых (вместо 4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все вклады можно пополнять суммами от 1 тыс. рублей в течение 30 дней с даты заключения договора.
Оценить:
Нет комментариев