Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что 2021 год может стать прорывным для восстановления роста мировой экономики. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

«Мы хотим восстановления мировой экономики. Мы очень зависим от мировой экономики, добыча нефти зависит от мировой экономики. Мы хотим окончания торговых споров, пандемии коронавируса. Мы заинтересованы в производстве разных вакцин. Мы полагаем, что следующий год может стать прорывным в восстановлении роста экономики», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что восстановление темпов роста мировой экономики является очень важным для России и всего мира, а также для создания рабочих мест. При этом такие торговые конфликты, как между США и Китаем, имеют плохие последствия для мировой экономики, подчеркнул глава РФПИ.



По прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.