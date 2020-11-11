Иностранные инвесторы выкупили около 60% в каждом из двух траншей евробондов РФ, номинированных в евро, говорится в сообщении Газпромбанка.

«Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое управление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Он добавил, что количество российских инвесторов в размещении составило порядка 40% в каждом из траншей.