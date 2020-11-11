Владельцам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей необходимо платить налог на роскошь, даже если они приобрели автомобили со скидкой, поскольку Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ для расчета налога использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНС.

«Налог в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя автомашины) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля. Стоит отметить, для расчета налога используется не цена сделки при продаже автомобиля (рыночная стоимость), а именно информация о средней стоимости соответствующей марки, размещенная в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется на официальном сайте Минпромторга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минпромторг ежегодно с 2014 года формирует Перечень автомобилей со средней стоимостью более 3 млн рублей по специальной методике, которая предусмотрена приказом Минпромторга России. Таким образом, налог за автомобили, вошедшие в Перечень на 2019 год, рассчитан в установленном порядке, а информация о техническом сбое и автоматическом перерасчете суммы налога не соответствует действительности, подчеркнули в ФНС.

Транспортный налог необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2020 года. Налогоплательщики получили налоговые уведомления по почте или в личном кабинете налогоплательщика, добавили в ведомстве. «Если до 1 ноября гражданин не получил налоговое уведомление за период владения в 2019 году налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством и при этом не имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление об этом через «Личный кабинет налогоплательщика», а также с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России», — говорится в сообщении.

По данным ФНС, если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2020 года начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней. «В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать его имущество», — добавили в ФНС.