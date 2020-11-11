Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Оренбург» на уровне «ruВВ+», говорится в релизе агентства.

По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го активы банка выросли на 5,6 млрд рублей, или на 45%, преимущественно в результате присоединения ОИКБ «Русь». Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: за девять месяцев 2020 года среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 20% и 47% соответственно.