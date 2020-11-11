Дефицит федерального бюджета РФ по итогам десяти месяцев текущего года превысил 1,8 трлн рублей, свидетельствуют данные опубликованной Минфином в четверг «Предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь — октябрь 2020 года» .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 15 трлн 144,834 млрд рублей, или 73,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», исполнение расходов — 16 трлн 945 млрд 203,3 млн, или 86,2% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 71,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит достиг 1 трлн 800 млрд 369,4 млн рублей.

«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 2 трлн 198 млрд 657,4 млн рублей и минус 398,288 млрд рублей соответственно», — уточняется в сообщении.



В «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2020 года» говорилось, что дефицит федерального бюджета по итогам девяти месяцев равнялся 1 трлн 777 млрд 848,1 млн рублей.