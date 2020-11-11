Чистая прибыль Новикомбанка за девять месяцев 2020 года составила 10,5 млрд рублей по РСБУ, говорится в релизе финучреждения.

«Рост чистой прибыли банка, который по отношению к соответствующему периоду 2019 года составляет 31%, отражает стабильное увеличение активов банка и расширение кредитования клиентов — предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности», — отмечается в сообщении.

Активы Новикомбанка за отчетный период выросли на 8,1% — до 510,3 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился с начала года на 22,7% и составил на начало октября 460,4 млрд рублей, чистый процентный доход — 12,9 млрд рублей.

Объем средств, привлеченных банком в ходе обслуживания клиентов, вырос на 6,3%, до 457,5 млрд рублей.