Банк России вынес два постановления о привлечении банка «Восточный» к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Постановления вынесены в четверг, 12 ноября, по двум статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях: 14.29 («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, и 15.26.3 («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй») — о «неисполнении установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправлении указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок». Документы пока не вступили в законную силу.

В обоих случаях предусматривается административный штраф, но в номерах постановлений нет использовавшихся Банком России ранее обозначений, указывающих, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. По статье 15.26.3 административный штраф для должностных лиц составляет от 2 тыс. до 5 тыс., для на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.