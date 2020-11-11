На российском рынке в конце лета наблюдалось сокращение спроса населения на наличную иностранную валюту, в большей степени на доллары США, сообщает Центробанк в «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2020 года» . При относительно стабильном предложении это привело к заметному снижению чистого спроса на валюту, показывают данные регулятора.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в августе по сравнению с июлем 2020 года на 17% до 3,7 млрд долларов, в том числе на доллары — на 21% до 2,7 млрд, на европейскую валюту — на 5% до 1 млрд долларов в эквиваленте.

В августе 2020 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с июлем на 4% до 1,7 млрд долларов. Долларов было куплено на 5% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 2%. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физические лица сняли 2,1 млрд долларов (минус 25% к июлю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) снизилось в августе по сравнению с июлем на 7% и составило 2,4 млрд долларов. Предложение долларов уменьшилось на 8%, евро — на 5%, до 1,6 млрд и 0,7 млрд долларов соответственно.

В августе россияне продали банкам 0,9 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 6% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 5%, европейской валюты — на 7%. На валютные счета было зачислено 1,5 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 13% меньше, чем месяцем ранее.



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем на 29% и составил 1,4 млрд долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 35%, на европейскую валюту — на 4%.