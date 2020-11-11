Инвесторам предложено предъявить уведомления о намерениях продать данные ценные бумаги в период с 17 по 19 ноября 2020 года. Дата приобретения назначена на 23 ноября 2020 года.

Количество приобретаемых биржевых облигаций – до 5 млн штук включительно. Номинальная стоимость каждой составляет 1 тыс. рублей. Цена приобретения - 101,16% от номинальной стоимости. В момент оплаты приобретаемых бумаг серии эмитент выплачивает дополнительно накопленный купонный доход.

Банк ЗЕНИТ 16 декабря 2019 года полностью разместил собственные биржевые облигаций серии БО-001P-05. Процентная ставка купона составила 7,65% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения - 3 года. Организатором выпуска и агентом по размещению Банк выступил самостоятельно.