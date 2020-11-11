Спустя два года после вскрытия финансовой пирамиды по продаже векселей на почти 4 млрд рублей в отделениях Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) их приобретателям компенсировали почти всю задолженность. Об этом пишет «Коммерсант» . Как сообщил представитель АТБ, на данный момент держателям векселей выплачено 3,65 млрд рублей — свыше 90% общего объема. Бумаги на сумму 0,34 млрд рублей преимущественно находятся на различных стадиях судебных разбирательств.

АТБ производит выплату после получения исполнительных документов, в дальнейшем передавая векселя в ЗПИФ «Специальный» под управлением УК Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Банк России собирается продать АТБ в 2021–2022 годах. Весной 2019 года аукцион по продаже был признан несостоявшимся, тогда ЦБ пытался продать банк за 9,85 млрд рублей. На объявленный в апреле 2020 года второй аукцион поступили четыре заявки, но ЦБ сообщил, что потенциальные покупатели были не уверены в целесообразности приобретения акций .

По словам экспертов, банк относительно небольшой, докапитализированный в процессе санации, его финансовое положение восстановлено, поэтому во многом успех продажи будет зависеть от того, за какую цену ЦБ готов выйти из капитала, аппетитов и наличия инвесторов. С высокой степенью вероятности покупатель на банк должен найтись в следующем году, поскольку кредитная организация показывает хорошую доходность и низкую чувствительность к пандемии. У ЦБ есть шансы продать банк за 10,9–12,5 млрд рублей, считают эксперты.