Средние ставки по рублевым годовым вкладам в российских банках на сумму 1 млн рублей за девять месяцев уменьшились на 1,4 процентного пункта — с 5,8% до 4,4% годовых. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов в «Мониторинге застрахованных вкладов за январь — сентябрь 2020 года» .

Средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам уменьшился на 1,7 п. п. — с 5,6% до 3,9% годовых.

«Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показал, что большинство банков (98 из 100) на 1 октября 2020 года понизили ставки. В двух банках ставки незначительно увеличились», — отмечается в материале.

Как указывают в АСВ, общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках за девять месяцев 2020 года увеличился на 2,6% до 37,485 трлн рублей, в том числе объем вкладов населения — на 1,8% до 32,616 трлн, вкладов индивидуальных предпринимателей — на 16,5% до 960 млрд, вкладов малых предприятий — на 7,2% до 3,909 трлн.

Средний размер вклада физических лиц, включая ИП (без учета счетов до 1 тыс. рублей), на 1 октября составил 188 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 9,4%, а средний размер вклада малых предприятий (также без счетов до 1 тыс. рублей) — 1,63 млн рублей (плюс 10,2%).

«В январе — сентябре 2020 года наибольший рост — в пять раз (со 138,5 млрд до 679 млрд рублей) — продемонстрировали вклады с лимитом страхового возмещения до 10 млн рублей на одного вкладчика: счета эскроу, открытые физическими лицами для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества и договорам участия в долевом строительстве», — отмечается в обзоре АСВ.

Что касается структуры вкладов по размеру, то наиболее активно, по данным агентства, росли в январе — сентябре крупные вклады физических лиц (включая ИП) величиной от 1,4 млн до 3 млн и свыше 3 млн рублей: на 15% и 20,6% по сумме и на 14% и 20,1% по количеству счетов соответственно. По вкладам размером от 1 млн до 1,4 млн рублей зафиксирована противоположная динамика: уменьшение на 6,4% по сумме и на 6,1% по количеству счетов. «Вероятно, это вызвано тем, что вклады в иностранной валюте, близкие по размеру к максимальной сумме страхового возмещения (1,4 млн рублей), в результате укрепления курсов основных иностранных валют в отчетном периоде в рублевом выражении превысили данный порог и попали в категорию от 1,4 млн до 3 млн рублей», — поясняют в АСВ.

В числе прочего в материале сообщается, что по этой же причине, из-за снижения курса рубля, доля вкладов населения в иностранной валюте увеличилась за отчетный период на 1,8 п. п. — с 19,6% до 21,4%.

Доля 30 крупнейших банков по объему вкладов населения за девять месяцев выросла на 0,9 п. п. до 91,6%, в том числе доля СберБанка увеличилась c 43,8% до 44,6%.



На 1 октября 2020 года страховая ответственность АСВ (объем потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) составила 53,5% всех застрахованных вкладов, в том числе по вкладам населения — 57,9%, по вкладам ИП — 46%, малых предприятий — 18,4% (с учетом консолидации по каждому вкладчику остатков на его счетах по учету обязательств и встречных требований банка). Доля вкладов, не превышающих стандартный лимит страхового возмещения в 1,4 млн рублей, составляет 99,4% по количеству, в том числе вкладов населения — 99,5%, вкладов ИП — 96,8%, вкладов малых предприятий — 87,8%.