Андрей Шеметов назначен старшим вице-президентом СберБанк а. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что в данной позиции он продолжит работать в блоке «Корпоративно-инвестиционный бизнес» под руководством заместителя председателя правления «Сбера» Анатолия Попова.

Новый старший вице-президент будет курировать направления глобальных рынков, депозитарий, работу с ключевыми клиентами и инвестиционный бизнес, указано в релизе.

«Проводимые изменения позволят создать высокотехнологичную команду с единой продуктовой экспертизой, что должно помочь бизнесу увеличить кросс-продажи за счет усиления фокуса работы с key clients», — рассчитывают в СберБанке.

Андрей Шеметов присоединился к команде «Сбера» в 2016 году в должности вице-президента, директора департамента глобальных рынков. До прихода в «Сбер» он работал на Московской бирже и в компании «Атон». Окончил Йельскую школу менеджмента по курсу Global Executive Leadership Program.

«Под руководством Андрея департамент глобальных рынков корпоративно-инвестиционного блока банка вышел на новый уровень развития — были увеличены автоматизация и алгоритмизация трейдинга, продукты выведены в digital, созданы собственные торговые платформы как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Убежден, что это назначение укрепит инвестиционное направление нашего бизнеса и придаст команде новый импульс к развитию», — комментирует Анатолий Попов.

Возглавляемый Поповым блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» — самый большой бизнес-блок СберБанка. В периметр руководства блока входят три старших вице-президента банка — Александр Базаров, Владимир Ситнов и Андрей Шеметов.



После вступления Шеметова в должность исполнять обязанности директора департамента глобальных рынков СберБанка будет Владимир Яровой.