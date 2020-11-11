В третьем квартале 2020 года сборы компании увеличились на 15,3% по сравнению со вторым кварталом и составили 5,4 млрд, превысив также сборы первого квартала.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), за 9 месяцев 2020 года «Капитал Life» подтвердила свое лидерство в России по количеству действующих договоров накопительного страхования жизни – в компании обслуживается более 612 тыс. клиентов по НСЖ – это более 40% от всего рынка накопительных договоров в стране. Общие выплаты компании за 9 месяцев 2020 года превысили 30,7 млрд рублей.

Агентская сеть «Капитал Life», действующая в большинстве регионов России, насчитывает к третьему кварталу более 7 тыс. человек – это самая большая агентская сеть на российском рынке страхования жизни по данным Банка России.

Генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич так прокомментировал результаты компании: «Мы продолжаем развивать продажи накопительного страхования жизни через нашу агентскую сеть. Благодаря активной работе наших финансовых консультантов по всей стране в обычном и удаленном режиме, мы увеличили динамику сборов и долю рынка, продемонстрировав максимальные показатели в течение года».

По данным ВСС, общий объем премии на рынке страхования жизни за 9 месяцев 2020 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320 млрд рублей. Наибольшую положительную динамику из значимых сегментов показало накопительное страхование жизни на уровне +29%.

«Накопительное страхование жизни – стратегически важный вид для нашей компании – продолжает демонстрировать уверенный рост в целом по рынку: в общих сборах страховщиков жизни доля НСЖ по сравнению с прошлым годом увеличилась с 24% до 29%. Также продолжают расти выплаты компаний, которые стали рекордными для нашей отрасли и превысили 148 млрд рублей. Кроме того, резервы страховщиков жизни - 1,2 трлн рублей – превышают на сегодня резервы классических страховых компаний, - отметил Евгений Гуревич. – Растущие объемы резервов и выплат демонстрируют, что страхование жизни - один из самых надежных и устойчивых сегментов отечественного финансового рынка, эффективно защищающий интересы миллионов россиян».