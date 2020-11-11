Текущий год стал годом бума на рынке рублевых облигаций, отмечает рейтинговое агентство «Эксперт РА» в новом тематическом материале.

Как указано в обзоре «Рынок облигаций в 2020 году: бум вопреки кризису» , с начала года рынок вырос на 7% и достиг 11,32 трлн рублей. Мягкая денежно-кредитная политика Банка России способствовала снижению доходностей до исторических минимумов для всех категорий эмитентов, при этом наиболее существенное падение можно было наблюдать в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО), где доходности в среднем упали на 2 процентных пункта за последние 12 месяцев. Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн человек, которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей.

В таких условиях заемщики первого эшелона смогли удешевить и удлинить свои кредитные портфели, в том числе замещая валютные долги. Но особого внимания, по мнению агентства, заслуживает активность эмитентов из сферы малого и среднего бизнеса. «Этот сектор уже с 2019 года служит полноценной точкой роста для рынка облигаций , именно здесь появилось большинство новых эмитентов и в 2020-м, и в 2019-м», — констатируют аналитики.



По их мнению, сегмент эмитентов МСП должен победить ряд «детских болезней», которые могут отрезать его от денег розничных инвесторов и не позволить компаниям перейти в более высокие эшелоны заемщиков с низкими ставками. Такими ключевыми ограничениями сейчас выступают низкая прозрачность компаний, неудовлетворительная ситуация с качеством отчетности и нераспространенность стандартов МСФО, низкое рейтинговое покрытие малых эмитентов, а также искажения в оценке рисков инвесторами, связанные с отнесением эмитентов к сектору ВДО.