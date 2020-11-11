Самыми дешевыми на Новый год стали туры в Санкт-Петербург, самыми дорогими — на Занзибар. Об этом сообщает « Вестник АТОР ».



Аналитическая служба АТОР изучила данные федеральной сети турагентств «1001 Тур» по минимальным и средним ценам на туры в объекты размещения различных категорий в России и за рубежом. Исследовались цены туров на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы, с захватом самого Нового года (вылет — 27 декабря 2020 года, возвращение — в первых числах января 2021-го). Исключение из правила — направление Занзибар, где из-за периодичности чартеров бралась минимальная длительность в девять ночей, а дата вылета — 26 декабря.

«В пятерке лидеров по цене новогоднего тура на двоих — Санкт-Петербург, Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье», — отмечается в сообщении.

Так, стоимость поездки в Санкт-Петербург составляет 26 615 рублей, в Крым — 29 192 рубля, в Сочи — 32 100 рублей, в Калининград — 39 754 рубля, в Приэльбрусье — 42 948 рублей. Как пояснили в АТОР, для российских курортов цены брались на недельные туры на двоих в трехзвездочных отелях с завтраками, а для зарубежных исследовались цены на трехзвездочные отели с питанием «все включено».

На шестом месте по стоимости в списке российских направлений оказалась Турция со стоимостью 44 595 рублей. Новогодняя Турция в трехзвездочных отелях оказывается для вылетов из Москвы дешевле, чем Шерегеш (74 914 рублей), Байкал (65 466 рублей) и Красная Поляна (54 515 рублей).

Из массовых популярных зарубежных направлений трехзвездочные отели с типом размещения «все включено» комфортны по цене только в ОАЭ (89 630 рублей). Минимальные цены на новогодние туры в трехзвездочные отели с таким типом питания на Занзибаре (218 894 рубля), Кубе (193 808 рублей) и Мальдивах (353 636 рублей) оказываются в 2,6—3,7 раза выше, чем на туры с завтраками в Шерегеше, и в 6—11 раз выше, чем в приморские отели Сочи.

По данным АТОР, минимальные цены на новогодние недельные туры в пятизвездочные отели — в Турции. Неделя с захватом Нового года может обойтись на двоих в турецкой «пятерке» с питанием по системе «все включено» в сумму, которая чуть меньше, чем 70 тыс. рублей. Второе место по доступности — у ОАЭ: здесь за новогоднюю неделю (all inclusive) придется выложить минимум 107 592 рубля на двоих. Цены же на новогодние туры на экзотических дальнемагистральных направлениях не отличаются дешевизной. Так, стоимость поездки на Кубу составляет 256 991 рубль, на Занзибар — 279 880 рублей, на Мальдивы — 596 988 рублей.