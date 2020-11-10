Граждане России ожидают, что через три месяца доллар будет стоить 85 рублей, а через год — 90 рублей, пишет РБК , ссылаясь на исследование ВЦИОМ. Тем не менее хранить сбережения россияне предпочитают именно в рублях — в октябре так делали 61% респондентов, 8% предпочитали доллар, 6% — евро, 1% — другие валюты, 35% опрошенных не имели сбережений.

Согласно исследованию, за курсом доллара к рублю в октябре регулярно следили 22% россиян. Иногда интересовались валютными курсами 41% респондентов, еще 37% не следили за стоимостью доллара вообще. Октябрьские показатели уступают лишь мартовским, когда регулярно интересовались валютными курсами 27% респондентов и еще 40% делали это время от времени.

Ближе к лету рубль укрепился, и россияне стали меньше интересоваться его курсом. По данным ВЦИОМа, в мае и июне регулярно это делали 19% населения, а в июле — лишь 15%. В последнюю неделю октября доллар подорожал к российской валюте до 79,53 рубля, что стало самым большим курсовым скачком с марта.

К концу года за доллар будут давать 75–76 рублей, а за евро — 89–90 рублей, полагает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. По его прогнозу, в первом полугодии 2021 года российская валюта укрепится до 71–74 рублей за доллар и 85–88 рублей за евро, чему будут способствовать снижение премии за геополитические риски, ослабление условий сделки ОПЕК+ и возможное появление эффективной вакцины от COVID-19.