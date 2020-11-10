Номинальные расходы россиян выросли в октябре на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с октябрем-2019 — на 6,4%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир» .

Расходы в октябре являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений, подчеркивается в материале.

Реальные (очищенные от инфляции) расходы за месяц выросли на 5,6%.

«Очищенные от инфляции расходы установили рекордное для октября значение, превысив показатели всех предыдущих лет. Несмотря на влияние пандемии и других кризисных явлений, расходы россиян остаются стабильно высокими по сравнению с предыдущими годами», — комментирует результаты исследования исполнительный директор холдинга «Ромир» Инна Караева.

Согласно данным холдинга, лидером по росту расходов против предыдущего месяца является Уральский федеральный округ (15,2%). В годовом выражении расходы выросли во всех округах, за исключением Сибирского ФО (минус 1,7%). Наибольшим ростом против октября 2019 года отметился Северо-Западный ФО (10,9%).

В октябре москвичи увеличили свои расходы по сравнению с сентябрем на 5,7%, по сравнению с прошлым годом — на 10,4%. Петербуржцы нарастили расходы еще более существенно: по сравнению с предыдущим месяцем — на 11,4%, с прошлым октябрем — на 21,8%.

Чем меньше город, тем более значительным был рост расходов в октябре, пришел к выводу «Ромир». Так, жители городов-миллионников за месяц увеличили расходы на 4,8%, городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек — на 6,3%, а городов со 100—500 тыс. жителей — на 7,3%.



Россияне с высоким доходом увеличили расходы на 7,7% по сравнению с сентябрем, со средним доходом — на 5,2%, с низким доходом — на 3,7%.