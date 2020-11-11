Райффайзенбанк по требованию Федеральной антимонопольной службы России раскрыл в информационных ресурсах сведения об ограничениях для получения кешбэка по кредитным и дебетовым картам, говорится в сообщении ведомства.



В июле ФАС обнаружила в действиях Райффайзенбанка признаки нарушения антимонопольного законодательства: при продвижении некоторых кредитных и дебетовых карт на своем официальном сайте и в рекламных материалах банк делал акцент именно на безусловно получаемом клиентами кешбэке, при котором не надо соблюдать какие-либо условия или выбирать определенные категории товаров. При этом в правилах соответствующих программ лояльности ограничения для получения кешбэка все-таки были.



Райффайзенбанк должен был прекратить размещение информации, вводящей в заблуждение потенциальных клиентов при продвижении соответствующих карт, а также раскрыть действующим клиентам полную информацию об ограничениях на получение кешбэка.



«Кроме того, банк в рамках исполнения предупреждения должен был не только разместить в информационных материалах указания сфер деятельности предприятий, которые включены в перечень МСС-кодов, по операциям в которых кешбэк не начисляется, но также предоставить клиентам информацию о всех доступных для них способах, позволяющих определить, какие MCC-коды используются в том или ином торгово-сервисном предприятии», — сказано в сообщении.

«Банк раскрыл на своем официальном сайте порядок получения клиентами кешбэка по соответствующим картам и дополнил рекламные материалы сносками, содержащими информацию о порядке его начисления, в том числе об операциях, по которым он не начисляется. И, поскольку Райффайзенбанк исполнил предупреждение ведомства в полном объеме, у ФАС России нет оснований для возбуждения дела», — отметила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.