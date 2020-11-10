Работодатели получат право объявлять временную приостановку работы при отсутствии возможности перевода своих сотрудников на дистанционную занятость. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта об удаленной работе, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

«При невозможности временного перевода работника на дистанционную работу в силу характера выполняемых им трудовых обязанностей или невозможности работодателя обеспечить работника необходимым для выполнения дистанционной работы оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами работодатель вправе объявить простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника», — указывается в поправке, разработанной группой депутатов фракции «Единая Россия» и сенаторов. Она уже внесена на рассмотрение профильного думского комитета.

Оплата такого простоя будет происходить на общих основаниях — в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, «если иное не предусмотрено коллективными договорами, соглашениями».

Ранее один из авторов инициативы — первый заместитель главы думских «единороссов» Андрей Исаев уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу в январе 2021 года.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, права быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.