Сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» из экосистемы «Сбера» узнал о планах и ожиданиях жителей России на 2021 год. В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов страны, уточняется в сообщении сервиса.

Так, 58% респондентов отметили, что ожидают сложностей в 2021 году.

Кроме того, выяснилось, что 43% жителей России планируют смену работы в 2021 году, а 21% участников исследования отметили, что хотят устроиться на подработку. 18% респондентов указали, что в следующем году начнут откладывать деньги на будущее, а 14% запланировали крупную покупку — приобретение квартиры или автомобиля. 11% жителей России в 2021 году собираются совершить путешествие, о котором давно мечтали.

Кроме того, 9% участников исследования надеются найти новое хобби, 6% — изучить иностранный язык, столько же — сесть на диету. 2% опрошенных указали, что в следующем году планируют завести домашнее животное. 9% в варианте «Другое» отмечали, что в следующем году планируют закрыть ипотеку или другие кредиты, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.



Вопрос о планах предусматривал возможность множественного выбора.