В Госдуме прошел первое чтение законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по-новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

На данный момент прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост прожиточного минимума, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране, отмечают в Думе.

Теперь прожиточный минимум и МРОТ будут привязаны к медианной зарплате и медианному доходу. «Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже», — поясняют законодатели.

«С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан», — заключают депутаты.

Согласно законопроекту, МРОТ в 2021 году составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн — бюджетники, 2,1 млн — работники внебюджетного сектора.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим показателем рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.



При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год — теперь это еще и конституционная гарантия, подчеркивают в Думе. Отношение прожиточного минимума к медианному доходу, а МРОТ — к медианной зарплате будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет.