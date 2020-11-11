Специальное предложение по вкладу будет действовать до конца 2020 года.
Клиентам ОТП Банка стала доступна новая ставка по вкладу «Проценты сразу». Теперь срок депозита разбит на шесть равных периодов, каждому из которых присваивается отдельная процентная ставка. В некоторых периодах ставка достигает 7% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Клиентам не нужно ждать получения средств целый год — полная сумма процентов появится на счете уже на следующий день после открытия, и ей можно будет свободно распорядиться. Рассчитать доходность по вкладу можно на сайте банка», — говорится в релизе.
Помимо получения процентов при открытии депозита, клиенты ОТП могут заработать дополнительный 1% от суммы вклада и получить дополнительные средства по окончанию срока депозита. Для этого клиентам необходимо оформить карту «ОТП Процент» и тратить по ней не менее 15 тыс. рублей в месяц.
Вклад можно открыть в любом отделении ОТП Банка, в интернет-банке или мобильном приложении. Минимальная сумма открытия — 300 тыс. рублей.
Специальное предложение по депозиту будет действовать до конца 2020 года.
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