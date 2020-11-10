Средний чек перевода с карты на карту в этом году практически не изменился с начала года.
Число межбанковских карточных Р2Р-переводов (между физическим лицами) за десять месяцев этого года выросло более чем на 40% — со 101,3 млн переводов в январе до 142,7 млн в октябре, пишет «Коммерсант», ссылаясь на ЦБ. Также наблюдается рост доли переводов по номеру телефона, которые осуществляются преимущественно через Систему быстрых платежей (СБП). Объем таких переводов достиг 17 млн на 117 млрд рублей.
В банках также отмечают рост доли переводов по номеру телефона в этом году. По словам представителей кредитных организаций, доля СБП-переводов начала расти с июля 2020 года. Однако, как рассказали в нескольких банках, средний чек перевода с карты на карту в этом году практически не изменился с начала года. Следовательно, объем переводов с карты на карту в целом по рынку прибавил около 40%.
По мнению экспертов, банки, у которых растет доля бесплатных переводов через СБП, теряют часть своих комиссионных доходов. Как отмечает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, с учетом того, что в октябре было совершено 142,7 млн р2р-переводов с карты на карту, а средний чек перевода — около 7 тыс. рублей, банки за месяц перевели около 1 трлн рублей. Средняя комиссия по таким переводам составляет около 1,5%, таким образом, банки могли заработать на этом за месяц около 15 млрд рублей. Но поскольку еще 117 млрд рублей прошли через СБП и без комиссии, то банки недополучили около 1,75 млрд.
Банки активно расширяют перечень услуг, которые предоставляют через мобильные банки. Если комиссии разрешат брать, как и планируется уже в конце следующего года, то банки начнут зарабатывать на переводах возросшей аудитории этого сервиса, считает эксперт.
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