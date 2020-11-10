Индекс кредитного здоровья российских заемщиков, представляемый Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и компанией FICO, в III квартале 2020 года вырос на 1 пункт до 97 (во II квартале 2020 года – 96 пунктов), вернувшись на уровень конца 2014 года. Об этом говорится в сообщении бюро.

В Дальневосточном ФО показатель за квартал вырос сразу на 3 пункта. В свою очередь, в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Южном ФО значение индекса выросло на 1 пункт. Двумя федеральными округами, в которых данный показатель не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, оказались Северо-Кавказский и Уральский ФО.

В трех федеральных округах РФ на 1 октября 2020 года значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 102 пунктов. Следом за ним расположились Северо-Западный ФО (100 п.) и Приволжский ФО (99 п.). Остальные округа находятся ниже общероссийского уровня: Дальневосточный (96 п.), Уральский (96 п.), Южный (96 п.), Сибирский (92 п.) и Северо-Кавказский (89 п.) округа.