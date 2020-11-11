Ставки превышают инфляцию, отметила глава Центробанка.
Ставки по вкладам все еще привлекательны для людей, для которых надежность важнее доходности, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Депозиты не теряют до конца своей привлекательности — ставки выше инфляции, их будут выбирать люди, для которых надежность важнее доходности», — заявила глава ЦБ во время выступления в Госдуме.
Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была сохранена на уровне 4,25%. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады октября составила около 4,42%. Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года в рублях составила в сентябре 3,27%.
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