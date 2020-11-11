Банк России поддерживает рост розничного кредитования и сохраняет над ним контроль, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Набиуллина напомнила, что темпы роста розничного необеспеченного кредитования в прошлые годы вызывали тревогу у регулятора, поэтому ЦБ последовательно ужесточал макропруденциальные меры и в октябре 2019 года ввел показатель долговой нагрузки. Это вместе с ограничениями, связанными с пандемией, привело к охлаждению рынка. Так, во II квартале количество заявок на кредиты снизилось на 14%.

«Но уже в третьем квартале необеспеченное кредитование возобновило рост, хотя и более умеренными темпами, чем в прошлые пару лет», — отметила Набиуллина. По итогам девяти месяцев розничное кредитование выросло на 5,9%.

Глава ЦБ отметила, что для регулятора сейчас важно поддержать кредитование, но при этом необходимо не допускать бесконтрольного роста долговой нагрузки людей.



«Мы снизили надбавки по новым ипотечным и потребительским кредитам. Надбавки зависят от долговой нагрузки заемщика. И банкам более выгодно выдавать кредиты людям с более низким показателем долговой нагрузки. Таким образом, мы сохраняем контроль над ситуацией и поддерживаем рост кредитования», — заключила глава ЦБ.