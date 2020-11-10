Запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.

«Перераспределение средств между банковскими депозитами и цифровыми рублями вызовет частичный отток средств клиентов со счетов коммерческих банков. Это может привести к повышению процентных ставок по банковским депозитам для удержания клиентов и в конечном итоге приведет к увеличению стоимости фондирования, что негативно отразится на кредитоспособности банков», — цитирует ТАСС аналитиков агентства.

В материале поясняется, что три основные формы цифровой валюты — это модель прямой цифровой валюты ЦБ, косвенная модель, предполагающая только некоторое участие банка, и гибридная модель, которая будет представлять собой комбинацию первых двух моделей. Пока Центробанк РФ не сообщил о выбранной модели и не принял окончательного решения о внедрении цифрового рубля.



В первой модели граждане и компании смогут проводить операции с цифровой валютой через ЦБ без посредничества банков. Если суммы операций не будут ограничены, то клиенты, скорее всего, предпочтут пользоваться безрисковыми цифровыми рублями и уменьшат суммы своих депозитов в обычной валюте.



Косвенная модель предполагает, что ЦБ предоставит банкам или платежным системам роль посредников, а депозиты в цифровых рублях будут храниться на счетах в банках. В этом случае пользователь цифрового рубля будет иметь право требования к коммерческому банку, а не к ЦБ РФ. Косвенная модель представляется аналитикам Moody's более выгодной для банков, чем прямая модель, при этом розничные клиенты могут и не ощутить большой разницы между моделями.

