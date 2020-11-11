Минфин России на аукционе в среду, 11 ноября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года. Размещенный объем выпуска составил 18,478 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 27,08 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,8725% от номинала, средневзвешенная цена — 98,9916% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,31% годовых.