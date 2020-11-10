Банки свою просьбу обосновывают тем, что на переход им нужно минимум шесть лет.
Банки попросили ЦБ снова перенести сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО) и IТ-оборудования, пишет РБК. Банки предлагают продлить переход как минимум до 2027–2028 годов, следует из письма Ассоциации банков «Россия» (АБР) заместителю председателя ЦБ Дмитрию Скобелкину. К владельцам КИИ относятся кредитные организации, госорганы, предприятия ТЭК, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний, повреждение сетей связи которых может привести к серьезным последствиям.
Банки свою просьбу обосновывают тем, что на переход им нужно минимум шесть лет, так как в среднем доля используемого иностранного ПО и IТ-оборудования составляет 85%, а затраты на реализацию этих требований превысят 700 млрд рублей по всей банковской системе (5–7% собственных средств банковской системы). Они также просят ЦБ не включать в реестр ПО и оборудование, которое разработали они сами, но разрешить их использование. Предлагается создать облегченные правила вхождения в реестр для решений, которые разработаны компаниями из банковских групп и используются только внутри банка. На ЦБ предлагается возложить функции контроля за процессами импортозамещения на финансовом рынке.
Как отметили в АБР, необходимость проведения масштабных затрат неизбежно повлияет на объем и качество предоставляемых банками финансовых услуг населению и реальному сектору экономики. Сокращение капитала банков приведет к сокращению размера кредитования на сумму 5–7 трлн рублей, что негативно отразится на экономике страны. Использование преимущественно иностранного ПО и оборудования обосновано тем, что на российском рынке отсутствуют полные аналоги, соответствующие требованиям банков, добавили в АБР.
По мнению экспертов, очень сложно одной стране создать свою альтернативу тому, чем пользуется весь мир и что создают сильнейшие экономики мира. Даже в новые сроки достичь целей представляется маловероятным. Предложения банков справедливы, хотя есть отрасли (например, промышленность), в которых выполнение требований может быть гораздо сложнее, исходя из специфики их функционирования и сложного жизненного цикла, отметили эксперты. По их словам, даже при увеличении срока у участников рынка по-прежнему останутся сложности, связанные со стоимостью перехода. Также старое оборудование или останется на балансе, или потребуется его списание, что приведет к чрезмерным убыткам.
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