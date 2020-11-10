Банки попросили ЦБ снова перенести сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО) и IТ-оборудования, пишет РБК . Банки предлагают продлить переход как минимум до 2027–2028 годов, следует из письма Ассоциации банков «Россия» (АБР) заместителю председателя ЦБ Дмитрию Скобелкину. К владельцам КИИ относятся кредитные организации, госорганы, предприятия ТЭК, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний, повреждение сетей связи которых может привести к серьезным последствиям.

Банки свою просьбу обосновывают тем, что на переход им нужно минимум шесть лет, так как в среднем доля используемого иностранного ПО и IТ-оборудования составляет 85%, а затраты на реализацию этих требований превысят 700 млрд рублей по всей банковской системе (5–7% собственных средств банковской системы). Они также просят ЦБ не включать в реестр ПО и оборудование, которое разработали они сами, но разрешить их использование. Предлагается создать облегченные правила вхождения в реестр для решений, которые разработаны компаниями из банковских групп и используются только внутри банка. На ЦБ предлагается возложить функции контроля за процессами импортозамещения на финансовом рынке.

Как отметили в АБР, необходимость проведения масштабных затрат неизбежно повлияет на объем и качество предоставляемых банками финансовых услуг населению и реальному сектору экономики. Сокращение капитала банков приведет к сокращению размера кредитования на сумму 5–7 трлн рублей, что негативно отразится на экономике страны. Использование преимущественно иностранного ПО и оборудования обосновано тем, что на российском рынке отсутствуют полные аналоги, соответствующие требованиям банков, добавили в АБР.

По мнению экспертов, очень сложно одной стране создать свою альтернативу тому, чем пользуется весь мир и что создают сильнейшие экономики мира. Даже в новые сроки достичь целей представляется маловероятным. Предложения банков справедливы, хотя есть отрасли (например, промышленность), в которых выполнение требований может быть гораздо сложнее, исходя из специфики их функционирования и сложного жизненного цикла, отметили эксперты. По их словам, даже при увеличении срока у участников рынка по-прежнему останутся сложности, связанные со стоимостью перехода. Также старое оборудование или останется на балансе, или потребуется его списание, что приведет к чрезмерным убыткам.