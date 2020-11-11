Комитеты Госдумы по финансовому рынку и по бюджету и налогам рекомендовали нижней палате принять к сведению «Основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». Депутаты рекомендовали ЦБ расширить документ анализом вариантов инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также количественными оценками их воздействия на курс рубля, темпы экономического роста и равновесную процентную ставку. Ожидается, что Госдума рассмотрит подготовленный ЦБ документ на заседании 17 ноября.

Комитеты высоко оценили прогнозы ЦБ в рамках документа: «Сценарии развития российской экономики привязываются не к прогнозам цен на нефть (хотя нефтяные цены и объем добычи присутствуют как один из факторов в сценарных условиях), а к влиянию пандемии коронавируса на траекторию восстановления спроса и на потенциальный выпуск».

Документ заслуживает в целом положительной оценки, считают депутаты комитетов, однако при этом есть позиции, которые нуждаются в доработке. Так, документ не содержит упоминания о перспективах использования специальных механизмов Банка России в случае реализации внешних шоков, говорится в заключении. Учитывая сохранение санкций в отношении экономики России на всем прогнозном горизонте, комитеты считают целесообразным «применение этих инструментов в течение ближайших 2-3 лет в качестве внутренних источников развития приоритетных отраслей экономики и поддержки импортозамещения».

В документе отсутствует исследования влияния смягчения ДКП на среднесрочный курс рубля, а также возможностей правительства финансировать дефицит бюджета за счет выпуска облигаций федерального займа в условиях складывающейся процентной ставки, констатируют депутаты. «Сокращение разницы между доходностью российских и иностранных ценных бумаг негативно влияет на спрос со стороны зарубежных инвесторов, что оказывает давление на курс рубля», — отмечается в документе.

Комитеты обращают особое внимание на то, что в документе не затрагиваются вопросы международного сотрудничества в рамках ЕАЭС. «Полагаем, что действия государств — членов ЕАЭС по созданию единого финансового рынка и меры по координации режимов проводимой ДКП (прежде всего, в рамках Союзного государства РФ и Республики Беларусь) должны уже в следующем году найти отражения в отдельном подразделе документа», — указывается в заключении комитетов.