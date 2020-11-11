Российские банки за девять месяцев 2020 года предоставили заемщикам Московского региона 132,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов . Это на 24,7% больше, чем в январе — сентябре прошлого года, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«По итогам девяти месяцев 2020 года заемщикам Москвы выдано 72,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 382,6 миллиарда рублей, заемщикам Московской области — 59,8 тысячи ИЖК на сумму 219,6 миллиарда рублей. Наибольшие и одновременно рекордные показатели рынок ИЖК Московского региона продемонстрировал в августе — сентябре 2020 года (18,9 тысячи ИЖК в рублях на сумму 88,3 миллиарда рублей и 25 тысяч ИЖК на 117,1 миллиарда рублей соответственно) на фоне действия программы льготной ипотеки под 6,5%», — сказано в сообщении.

По данным ЦБ, рост продемонстрировали и показатели рынка жилищного проектного финансирования, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу в Московском регионе, за сентябрь увеличился на 18,2% до 346 млрд рублей, а количество счетов эскроу — на 15,6% до 53,2 тыс.