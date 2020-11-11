Новое руководство США может пытаться применять санкционные практики в отношении России. Такое мнение Глава СберБанка Герман Греф высказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» , комментируя возможные итоги выборов президента США.



«Сложно пока предсказывать, какой будет политика США. Скорее всего, эта политика будет возвращена примерно на уровень взаимоотношений президента [Барака] Обамы. Скорее всего, что, ну, будет микширован конфликт с Китаем. Восстановление Североатлантического альянса с Европой. Скорее всего, что продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России», — отметил Греф.



При этом он затруднился предсказать, какие именно санкции могут ожидать Россию.

«Двумя предыдущими администрациями исчерпан огромный запас санкций. Уже, собственно говоря, объектов для санкций осталось не так много, — сказал Греф. — Следующие санкции могут быть очень радикальными, которые могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях. Я не думаю, что кто-то сегодня заинтересован создавать еще одну такую точку напряжения».