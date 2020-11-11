Примерно 80% вкладчиков СберБанка хранят вклады в рублях и за время пандемии не изменили свои предпочтения, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» .

«Мы специально посмотрели на структуру наших вкладчиков — она не сильно изменилась в период пандемии. Люди очень четко отслеживают курс валют и стараются при ослаблении рубля продавать валюту, при укреплении — ее покупать. Но в целом структура вкладов осталась прежней. Самое большое количество вкладов, примерно 80% — это рубли», — сказал Греф.

Второй по популярности валютой он назвал доллары, третьей — евро.