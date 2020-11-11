Госдума приняла в первом чтении законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

Законопроект определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Он также был разработан во исполнение поправок в Конституцию РФ.

«Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет», — отмечается в релизе.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, один из авторов законопроекта, указывал , что сегодня каждый регион ориентируется на свою предельную планку: где-то это 30 лет, где-то 32 года.

«Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)», — говорится в пояснительной записке.

Определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления такой политики.

«Реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов (РФ. — Прим. Банки.ру), муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений», — отмечается в релизе.



ТАСС сообщает со ссылкой на члена думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталью Кувшинову, которая также является соавтором законопроекта, что ко второму чтению в него планируется внести поправку, относящую к молодежи не только россиян в возрасте до 35 лет, но и тех, кому 35 уже исполнилось.