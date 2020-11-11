Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Документ инициирован правительством РФ. Закон вводит меры по совершенствованию налогового администрирования, по уточнению отдельных положений Налогового кодекса РФ, затрагивающих вопросы налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль организаций, государственной пошлины, земельного налога, налога на имущество физических лиц и страховых взносов, а также избежания двойного налогообложения иностранных компаний.

Предусматривается увеличение порогового значения суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тыс. до 10 тыс. рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании этих платежей с физических лиц, не являющихся ИП. Устанавливаются единые для физических лиц и организаций условия направления требований об уплате недоимки и задолженности по пеням и штрафам в случае, если сумма недоимки не превышает 3 тыс. рублей.

Также устанавливаются общие правила, согласно которым проценты, начисленные налоговым органом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного платежа, подлежат уплате плательщику на основании такого решения без соответствующего заявления плательщика.

Закон уточняет перечень компенсационных и иных выплат, освобождаемых от обложения НДФЛ, определить особенности освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества, приобретенных по договорам, связанным с долевым строительством. Также предусматривается освобождение от налогообложения НДФЛ доходов в натуральной форме, возникающих при предоставлении во временное пользование жилых помещений и (или) питания работникам медицинских организаций, организаций социального обслуживания, если такие лица выполняют свои обязанности в изолированном режиме на период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Уточняются правила применения нулевой ставки налога на прибыль организаций в отношении дивидендов, выплачиваемых российскими организациями иностранным компаниям, фактическое право на которые имеют организации — налоговые резиденты РФ. Уточняются правила формирования налоговой базы некоммерческих организаций (НКО) с учетом проблем распределения ими расходов между уставной и платной деятельностью, а также уточняется перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению. Уточняется порядок расчета показателя, используемого для определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях. Исключаются нормы, позволяющие обходить запрет на применение нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций к прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем на 50% представлены недвижимостью в РФ.

Субъекты РФ наделяются правом устанавливать инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью предоставления регионам дополнительных возможностей по стимулированию инновационной деятельности.

Уточняется порядок направления налогоплательщику налогового уведомления: он вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ на основании заявления. Уточняются правила возврата суммы излишне уплаченного налога: возврат таких сумм осуществляется на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога.