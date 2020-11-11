Кибермошенники стали использовать схему со стриминговой платформой Twitch, предупреждают эксперты Group-IB. Злоумышленники копируют стримы популярных геймеров, добавляют в них баннеры с обещанием легкого заработка, откуда пользователи попадают на мошеннические ресурсы, где теряют деньги и данные банковских карт. Среднее количество одновременных посетителей платформы составляет 1,5 млн человек.

После попадания на мошеннический ресурс пользователю предлагается выплата до 5 тыс. долларов за небольшую «комиссию» по оформлению и переводу. В результате пользователь вводит данные своей карты, откуда списывается небольшая сумма, а все реквизиты остаются у злоумышленников.

Чтобы потенциальные жертвы гарантированно попадали на канал-клон, злоумышленники выводили его в топ поиска стримов, используя сервисы накрутки. Для убедительности мошенники размещали фейковые отзывы «счастливчиков». Также использовались комментарии с настоящего стрима с обсуждением актуальных тем.